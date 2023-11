La petite fille sous la rivière : spectacle de danse L’Embarcadère Vorey, 6 décembre 2023, Vorey.

Vorey,Haute-Loire

Spectacle danse et image dès 3 mois, par la Cie la Ralentie..

2023-12-06 10:30:00 fin : 2023-12-06 . EUR.

L’Embarcadère Rue Louis Jouvet

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Dance and image show from 3 months, by Cie la Ralentie.

Espectáculo de danza e imagen de 3 meses, por Cie la Ralentie.

Tanz- und Bildershow ab 3 Monaten, von der Cie la Ralentie.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay