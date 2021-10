L’embarcadère Théâtre Municipal Berthelot, 26 novembre 2021, Montreuil.

L’embarcadère

du vendredi 26 novembre au samedi 27 novembre à Théâtre Municipal Berthelot

Partis en voyage dans le nord du Laos en novembre 2019, Marc Pichelin, Jean-Léon Pallandre et Joël Thépault ont sillonné le pays en longeant le Mékong. Ils ont observé le fleuve et les activités des hommes qui habitent à proximité. Ils ont ramené de leur voyage des sons et des vidéos. Ensemble et avec l’aide du cinéaste Kamel Maad, ils ont composé un spectacle qui mêle projection vidéo, phonographie, jeu musical et action scénique qui plongera le spectateur dans l’ambiance chaleureuse de ce petit pays d’Asie du Sud-Est. On découvre les paysages, le travail dans les rizières, la vie dans les petits villages. On écoute un chanteur traditionnel dans une rue, on déambule dans un marché coloré et on remonte la rivière au rythme lent de la pirogue. Direction artistique : Marc Pichelin et Jean-Léon Pallandre – Avec : Marc Pichelin (musique), Jean-Léon Pallandre (musique), Joël Thépault (action construction) Joël Thépault (scénographie), Kamel Maad (système vidéo) Production : Ouïe/Dire – Coproduction : Théâtre de l’Odyssée Périgueux, CIM de Bar-le-Duc – Soutiens : OARA, Agence Culturelle Dordogne Périgord.

Tarifs: 12€ / 8€ / 5€ / 4€

Dans le cadre du festival Marmoe -Cie Ouïe/Dire – En partenariat avec les Instants chavirés Spectacle musical – Durée : 40 min – Dès 7 ans

Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T11:00:00;2021-11-26T14:30:00 2021-11-26T15:30:00;2021-11-27T15:00:00 2021-11-27T16:00:00;2021-11-27T18:00:00 2021-11-27T19:00:00