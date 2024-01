MICHEL BOUJENAH L’EMBARCADERE Aubervilliers Catégorie d’Évènement: Aubervilliers MICHEL BOUJENAH L’EMBARCADERE Aubervilliers, 2 mars 2024, Aubervilliers. Les années ont passé et Michel Boujenah souhaite dire adieu à ces personnages qu’il aime tant. On écoute de nouveau avec délectation leurs histoires d’amitié complice. Ils se demandent si l’on se souviendra d’eux dans deux ou trois générations. Ce sera d’ailleurs l’occasion de retrouver de nouveaux personnages, dont Simone Boutboul, l’archétype de la mère juive, l’un des personnages fétiches du comédien.

Tarif : 25.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:30
L'EMBARCADERE
5 RUE EDOUARD POISSON
93300 Aubervilliers

