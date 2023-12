YENNAYER 2974 L’EMBARCADERE Aubervilliers, 13 janvier 2024, Aubervilliers.

Pour la troisième année consécutive la ville d’Aubervilliers célèbre le Nouvel An Berbère ! Samedi 13 janvier 2024, nous fêterons Yennayer avec un plateau concert unique mettant en lumière la musique berbère dans toute sa richesse et sa diversité !En ouverture, un set festif et entraînant avec Bilal Mohri, talentueux musicien et interprète de la scène émergente, gagnant du concours de « La plus belle voix Kabyle » en 2017. Puis, en exclusivité pour Aubervilliers, le concert inédit de Brahim Tayeb, célèbre musicien aussi atypique qu’engagé, renommé pour sa maîtrise du luth et sa discographie riche de sept albums. Enfin la soirée se clôturera avec le groupe Iwal, originaire des Aurès, composé de Fayçal, Nesrine et leurs musiciens qui nous emmèneront dans un univers riche, varié, mêlant folk, musique acoustique et rock. Une soirée unique et exclusive organisée par la ville d’Aubervilliers et placée sous le signe de la fête, de l’inclusion et de l’unité.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’EMBARCADERE 5 RUE EDOUARD POISSON 93300 Aubervilliers 93