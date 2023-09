Visite guidée du château fort de Fleckenstein Lembach, 22 octobre 2023, Lembach.

Lembach,Bas-Rhin

Découvrez la forteresse de Fleckenstein, château de montagne par excellence au cours d’une visite guidée. Laissez-vous éclairer sur l’histoire castrale alsacienne et le savoir-faire des bâtisseurs de châteaux..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 16:00:00. EUR.

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est



Take a guided tour of the Fleckenstein fortress, a mountain castle par excellence. Learn about Alsace’s castle history and the skills of its builders.

Realice una visita guiada a la fortaleza de Fleckenstein, castillo de montaña por excelencia. Apréndelo todo sobre la historia de los castillos de Alsacia y las habilidades de sus constructores.

Entdecken Sie bei einer Führung die Festung Fleckenstein, die Bergburg par excellence. Lassen Sie sich über die elsässische Kastellgeschichte und das Know-how der Burgenbauer aufklären.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte