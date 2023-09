Conférence Enigma – Le secret le mieux gardé de la deuxième guerre mondiale Lembach, 11 octobre 2023, Lembach.

Edmond Kern, propriétaire de l’Enigma 14087 JLA 42, utilisée par la Wehrmacht (machine, restaurée en Autriche et encore entièrement fonctionnelle), propose de vous livrer les secrets du mythe Enigma..

Edmond Kern, owner of Enigma 14087 JLA 42, used by the Wehrmacht (restored in Austria and still fully functional), offers to reveal the secrets of the Enigma myth.

Edmond Kern, propietario de la Enigma 14087 JLA 42, utilizada por la Wehrmacht (restaurada en Austria y aún plenamente funcional), se ofrece a revelar los secretos del mito Enigma.

Edmond Kern, Besitzer der Enigma 14087 JLA 42, die von der Wehrmacht benutzt wurde (die Maschine wurde in Österreich restauriert und ist noch voll funktionsfähig), bietet an, Ihnen die Geheimnisse des Mythos Enigma zu enthüllen.

