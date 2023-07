Festival Rock’N’Stein Lembach, 12 août 2023, Lembach.

Lembach,Bas-Rhin

Aux abords du château de Fleckenstein et avec une belle vue sur les Vosges du Nord, le Rock’n’Stein Festival vous propose deux soirées de concerts Rock/Métal endiablés. Restauration..

2023-08-12 fin : 2023-08-13 23:59:00. EUR.

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est



On the outskirts of Fleckenstein castle, with a beautiful view of the Northern Vosges, the Rock’n’Stein Festival offers two evenings of wild Rock/Metal concerts. Catering.

En los alrededores del castillo de Fleckenstein, con una hermosa vista de los Vosgos del Norte, el Festival Rock’n’Stein ofrece dos veladas de frenéticos conciertos de Rock/Metal. Catering.

Am Rande der Burg Fleckenstein und mit einer schönen Aussicht auf die Nordvogesen bietet Ihnen das Rock’n’Stein Festival zwei Abende mit wilden Rock/Metal-Konzerten. Verpflegung.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de tourisme de l’Alsace Verte