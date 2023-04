Office œcuménique, 30 juillet 2023, Lembach.

[SEMAINE DES CHARBONNIERS] Office œcuménique sur l’aire des charbonniers avec la participation de la chorale des charbonniers et des trompes de chasse de Holtzheim. À 12h, repas charbonnier sur réservation..

2023-07-30 à ; fin : 2023-07-30 . 0 EUR.

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est



[WEEK OF THE CHARBONNIERES] Ecumenical service on the charcoal makers’ area with the participation of the choir of the charcoal makers and the hunting horns of Holtzheim. At 12pm, charcoal meal on reservation.

[Semana de los mineros del carbón] Servicio ecuménico en la zona de los mineros del carbón con la participación del coro de los mineros del carbón y los cuernos de caza de Holtzheim. A las 12.00 horas, comida a base de carbón previa reserva.

[SEMAINE DES CHARBONNIERS] Ökumenischer Gottesdienst auf der Tenne der Köhler unter Mitwirkung des Köhlerchors und der Jagdhornbläser aus Holtzheim. Um 12 Uhr, Köhlermahlzeit (Reservierung erforderlich).

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de tourisme de l’Alsace Verte