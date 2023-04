Conférence : Le charbonnier, une longue histoire, 29 juillet 2023, Lembach.

[SEMAINE DES CHARBONNIERS] Assistez à cette conférence donnée par Charles Schlosser. À l’issue de la conférence, visite nocturne aux meules de charbons..

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-29 . 0 EUR.

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est



[Attend this lecture given by Charles Schlosser. After the lecture, night visit to the coal mills.

[SEMANA DEL CARBÓN] Conferencia de Charles Schlosser. Tras la conferencia, visita nocturna a las fábricas de carbón.

[Köhlerwoche] Besuchen Sie diesen Vortrag, der von Charles Schlosser gehalten wird. Im Anschluss an den Vortrag nächtlicher Besuch bei den Kohlenmeilern.

