Soirée avec Armand Geber, 28 juillet 2023, Lembach. [SEMAINE DES CHARBONNIERS] Soirée grillades et tartes flambées animée par le chanteur Armand Geber. Dégustation du Flackstaanerkohlebrannergrumbäreroschtwurscht (saucisse de pommes de terre)..

2023-07-28



[COAL WEEK] Grill and pie evening with singer Armand Geber. Tasting of Flackstaanerkohlebrannergrumbäreroschtwurscht (potato sausage). [SEMANA DEL CARBÓN] Velada de parrillada y pastel con el cantante Armand Geber. Degustación de Flackstaanerkohlebrannergrumbäreroschtwurscht (salchicha de patata). [SEMA DE CHARBONNIERS] Grillabend und Flammkuchen, moderiert von dem Sänger Armand Geber. Verkostung der Flackstaanerkohlebrannergrumbäreroschtwurscht (Kartoffelwurst).

