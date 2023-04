Semaine des charbonniers, 22 juillet 2023, Lembach.

Les Charbonniers du Fleckenstein redonnent vie à la fabrication de charbon de bois à l’ancienne. Nombreuses animations et restauration..

2023-07-22 à ; fin : 2023-08-06 . 0 EUR.

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est



The Fleckenstein charcoal makers bring back to life the old way of making charcoal. Many animations and catering.

Los carboneros Fleckenstein reviven la antigua forma de hacer carbón. Numerosas animaciones y catering.

Die Köhler von Fleckenstein erwecken die altmodische Herstellung von Holzkohle zu neuem Leben. Zahlreiche Animationen und Verpflegung.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de tourisme de l’Alsace Verte