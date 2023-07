Balade en forêt et visite commentée du château Hohenbourg Lembach, 9 juillet 2023, Lembach.

Lembach,Bas-Rhin

Visite guidée du château fort du Hohenbourg suivie de la découverte des caractéristiques des arbres de nos forêts. Sur inscription..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 17:00:00. EUR.

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est



Guided tour of the Hohenbourg castle followed by the discovery of the characteristics of the trees in our forests. On registration.

Visita guiada al castillo de Hohenbourg seguida del descubrimiento de las características de los árboles de nuestros bosques. Inscripción obligatoria.

Geführte Besichtigung der Burg Hohenbourg mit anschließender Entdeckung der Merkmale der Bäume in unseren Wäldern. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte