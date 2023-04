Maikür : Marche populaire et familiale Rue des Chalets, 1 mai 2023, Lembach.

Venez randonner seul, entre amis ou en famille pour des marches de 5, 10 ou 17 kms. Parcours VTT de 30 km et parcours marche nordique de 10 km. Restauration..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 17:00:00. EUR.

Rue des Chalets

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est



Come and hike alone, with friends or family for 5, 10 or 17 km walks. Mountain bike course of 30 km and Nordic walking course of 10 km. Catering.

Venga a caminar solo, con amigos o en familia por recorridos de 5, 10 o 17 km. Recorrido en bicicleta de montaña de 30 km y recorrido de marcha nórdica de 10 km. Catering.

Wandern Sie allein, mit Freunden oder der Familie auf Wanderungen von 5, 10 oder 17 km. 30 km lange Mountainbike-Strecke und 10 km lange Nordic-Walking-Strecke. Verpflegung.

Mise à jour le 2023-04-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte