Exposition itinérante : Par’Chemins et Châteaux, 29 avril 2023, Lembach.

L’exposition aborde l’Alsace des XIIe et XIIIe siècles. Elle éclaire le contexte de la construction, le rôle et la place des châteaux dans le paysage local et explique la vie des Alsaciens à cette période marquée par le règne des Hohenstaufen..

2023-04-29 à ; fin : 2023-05-25 17:30:00. EUR.

The exhibition deals with Alsace in the 12th and 13th centuries. It sheds light on the context of the construction, the role and the place of the castles in the local landscape and explains the life of the Alsatians at this period marked by the reign of the Hohenstaufen.

La exposición trata de la Alsacia de los siglos XII y XIII. Arroja luz sobre el contexto de la construcción, el papel y el lugar de los castillos en el paisaje local y explica la vida de los alsacianos en este periodo marcado por el reinado de los Hohenstaufen.

Die Ausstellung befasst sich mit dem Elsass des 12. und 13. Jahrhunderts. Sie beleuchtet den Kontext des Baus, die Rolle und den Platz der Burgen in der lokalen Landschaft und erklärt das Leben der Elsässer in dieser Zeit, die von der Herrschaft der Staufer geprägt war.

