Lemanic Modern Ensemble; Lambert Wilson

Victoria Hall, le dimanche 13 mars 2022 à 17:00

**Bruno Fontaine** direction **Lambert Wilson** chant **Lambert Wilson chante Kurt Weil** Après « Papa Haydn », c’est au tour de « Frère Lambert », comme l’appellent ses amis, de venir visiter les Concerts du dimanche. En corps cette fois-ci, amenant avec lui Kurt Weill en esprit. À travers la voix et la présence du comédien français, on suit le parcours du compositeur, de Berlin où il fait la rencontre déterminante de Bertolt Brecht à New York où il remporte un grand succès à Broadway, en passant par Paris qu’il est contraint de rejoindre pour fuir la montée du nazisme. Kurt Weill, né allemand d’origine juive, se laisse toujours imprégner des lieux qu’il visite, composant comme un Français en France, comme un Américain aux États-Unis. Pour rendre hommage et d’une certaine façon ramener à la vie ce compositeur surprenant, sensible, à la fibre mélodique unique, Lambert Wilson chante en allemand, en français et en anglais, incarne des personnages masculins et féminins, fait usage de sa voix et de son corps.

Les Concerts du dimanche présentent Lemanic Modern Ensemble et Lambert Wilson, pour un hommage chantant à Kurt Weil.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T17:00:00 2022-03-13T19:00:00