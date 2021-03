LEMANIANA, reflets d’autres scènes Espaces d’exposition «Le Commun», 23 mars 2021-23 mars 2021, Genève.

LEMANIANA, reflets d’autres scènes

du mardi 23 mars au dimanche 11 avril à Espaces d’exposition «Le Commun»

Le Centre d’Art Contemporain Genève a lancé un appel à projets à tou·te·s les artistes domicilié·e·s ou issu·e·s du grand bassin lémanique en vue d’une exposition qui porte un regard inédit sur la production artistique contemporaine locale. Le Centre d’Art Contemporain Genève souhaite aller au-delà de l’image commune de la scène de cette région, en prêtant aussi attention à celles et ceux qui, pour différentes raisons, vivent et travaillent en marge du système. Ce projet propose d’aller à leur rencontre et de regarder avec curiosité et sans stratégie prédéfinie l’art produit aujourd’hui sur le territoire transfrontalier du bassin lémanique. Pour ce faire, le Centre d’Art Contemporain Genève n’a pas l’intention de suivre le protocole classique d’invitations directes, il souhaite au contraire se libérer d’outils prédéterminés et de ses connaissances a priori. Il s’agit ainsi de construire un parcours d’exposition cohérent, afin de rappeler qu’il n’existe pas une scène locale mais bien quantité de communautés, d’engagements et de singularités.

gratuit

Enquête sur la production artistique actuelle en région lémanique

Espaces d’exposition «Le Commun» Rue des Bains 28, 1205 Genève Genève



