L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES Théâtre Dunois, 14 mars 2022-14 mars 2022, Paris.

L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES

**Il n’y a pas d’âge pour conquérir sa liberté ! Mêlant théâtre et marionnettes, Simon Delattre nous régale d’un spectacle à l’humanité simple et directe, destiné de 8 à 100 ans et plus…** Louise fêtera bientôt ses 100 ans, Julie va en avoir 10. Chacune est à une extrémité des âges de la vie, à un zéro près, partageant un même sort, celui des interdictions – l’une parce qu’elle est trop âgée, l’autre parce qu’elle est trop jeune. Entre la vieille dame indigne et la petite fille effrontée, un improbable coup de foudre d’amitié va avoir lieu… Comédien, marionnettiste et metteur en scène, Simon Delattre se distingue par l’humanité qu’il met dans tous ses projets. Dans ce texte signé de l’auteur anglais Mike Kenny, c’est le fantôme de l’irrévérencieuse Louise Bourgeois qui est convoqué à travers le personnage de la vieille femme. Artiste touche-à-tout, celle-ci a beaucoup interrogé la place des femmes dans la société. La figure de l’araignée, très présente dans son œuvre, est ambivalente : on peut la voir comme un être protecteur… ou menaçant… De cette araignée à la métaphore de la dépendance induite par le soin, il n’y avait qu’un pas. Et quoi de plus pertinent que la marionnette, nécessairement actionnée par son manipulateur, pour symboliser ce lien ? Simon Delattre nous raconte finalement une belle histoire d’émancipation, avec tendresse et sans faux-semblant. Car pourquoi perdre du temps à faire des manières quand il est urgent de vivre ? **DISTRIBUTION** Ecriture : Mike Kenny Traductrice : Séverine Magois L’oeuvre de Mike Kenny est représentée en France par Séverine Magois en accord avec Alan Brodie Londres. Mise en scène : Simon Delattre Dramaturgie et assistanat à la mise en scène: Yann Richard Scénographie : Tiphaine Monroty assistée de Morgane Bullet Création marionnettes : Anaïs Chapuis Création lumière : Jean-Christophe Planchenault Jeu : Maloue Fourdrinier, Sarah Vermande et Simon Moers Régie générale : Jean-Christophe Planchenault Régie : Morgane Bullet Production et administration : Bérengère Chargé Diffusion : Claire Girod **PARTENAIRES** Production Rodéo Théâtre Dans le cadre du dispositif de création jeune public multi-partenariale en Essonne, le projet est soutenu par Le Département de l’Essonne, la DRAC Ile-de-France et coproduit par la Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos, le centre culturel Baschet de Saint-Michel-sur-Orge, L’Espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur-Orge, le Théâtre Dunois à Paris, le Théâtre de Corbeil-Essonnes –Grand Paris Sud, l’EPIC des Bords de Scène, le Théâtre intercommunal d’Etampes, la MJC de Bobby Lapointe de Villebon-sur-Yvette, MJC-Théâtre des 3 Vallées de Palaiseau, service culturel de La Norville, L’Amin Théâtre – le TAG à Grigny, le SILO à Méréville. Coproduction Le Théâtre de la Coupe d’Or, scène conventionnée de Rochefort. Avec le soutien de la Région île-de-France et de l’Adami.

RODEO THEATRE / SIMON DELATTRE

Théâtre Dunois



