Creil Oise “L’éloge des araignées” est un spectacle de théâtre et marionnettes, dès 8 ans: J’ai été ce que tu es, tu seras ce que je suis

Louise fêtera bientôt ses cent ans, Julie va en avoir huit. Chacune à une extrémité de la vie, partageant un même sort, celui des interdictions. Entre la vieille dame indigne et la petite fille effrontée, un improbable coup de foudre d’amitié va avoir lieu. Trop jeunes ou trop âgées, Julie et Louise sont empêchées d’être. Toutes deux dépendantes, comme la marionnette dépend de son manipulateur. Joli parallèle. Louise, c’est Louise Bourgeois, artiste féministe aux célèbres araignées. N’est-elle pas idéalement placée pour transmettre à l’enfant l’importance de l’acte créatif et l’apprentissage de la liberté ? Représentation adaptée en audio-description

Tarifs 8 € / 10 €

Durée 1h

Avec le soutien de l'Onda – Office national de diffusion artistique

