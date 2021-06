L’éloge de l’arbre – Château le Plaisir / Château de Bosc Aramon, 11 juin 2021-11 juin 2021, Aramon.

Aramon 30390 Aramon Gard Occitanie

EUR 60 30

Évènement centré autour de conversations entre artistes, créateurs et paysagistes, avec leurs œuvres où l’arbre inspire et est matériau, au château Le Plaisir, en mettant l’accent sur Pascal Cribier, paysagiste et Frans Krajcberg, « artiste planétaire ».

