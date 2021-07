Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône L’elixir d’amour. Beau comme un camion ! Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Arles Bouches-du-Rhône Ayant toujours à cœur de promouvoir la nouvelle génération d’artistes lyriques français, les cinq rôles solistes du spectacle ‘ L’élixir d’amour. Beau comme un camion ! ” sont distribués à des jeunes chanteurs accompagnés par un quintette original (flûte, clarinette, trombone, cor et piano).



mise en scène : Adriano Sinivia

décors et costumes : Enzo Iorio

Les Chorégies d'Orange présentent un concept innovant pour le Festival, un spectacle itinérant joué sur une remorque qui s'installe sur les places des villes et villages de la Région Sud.



