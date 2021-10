Le Perreux-sur-Marne Centre des Bords de Marne île de France, Le Perreux-sur-Marne L’Elisir d’amore par le collectif Cosa Sento Centre des Bords de Marne Le Perreux-sur-Marne Catégories d’évènement: île de France

L’Elisir d’amore par le collectif Cosa Sento Centre des Bords de Marne, 6 octobre 2021, Le Perreux-sur-Marne. Date et horaire exacts : Le mercredi 6 octobre 2021

de 20h à 22h30

Le jeudi 7 octobre 2021

de 20h à 22h30

Le collectif Cosa Sento vous présente l’opéra L’Elisir d’amore de Donizetti ! Retrouvez les jeunes artistes du collectif Cosa Sento les 6 et 7 octobre prochain à 20h, au Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne. Découvrez cette version jeune et pétillante de ce grand classique de l’opéra, interprété par de jeunes chanteurs et instrumentistes en fin d’études ou en début de professionnalisation ! Direction musicale Laure DEVAL Mise en scène Valentine MONSERAND Assistante mise en scène Adriane BREZNAY Chef de choeur / Assistant chef d’orchestre Maxime GIRAUD Coordination orchestre Claire THÉOBALD Scénographie Léa Dasque Costumes Tatiana STROBBE & Maud BARGIACCHI Lumière Jeanne DURA Coach italien Chiara GALLIANO Sur-titrage Louis ADJIMAN 6 OCTOBRE : Adina Anne-Laure HULIN Nemorino YeongTaek SEO Belcore Charles FRAISSE Dulcamara Martin QUEVAL Giannetta Pauline NACHMAN 7 OCTOBRE : Adina Camille CHOPIN Nemorino Abel ZAMORA Belcore Lysandre CHALON Dulcamara Max LATARJET Giannetta Céleste LEJEUNE CHOEUR Sopranos BENSIMHON Lisa, BONTOUX Aliénor, MULLER Clara, SHADI Inès Mezzo-Sopranos CARDE Anaïs, DELAS Rebecca, INGRAND-CONSIGNY Céleste, ROBIC Anémone Ténors GARAUDEL Eddy, RIERA Eliott, SAJOUS Oscar Barytons ANDERSON Louis, CALAGE Nolo, LEFÈVRE Léopold, PAULY Léonard Basses BABINCHUK OUTERELO Igor, BASCLE Clément, DARCEL Swann, HECK Angelo ORCHESTRE Violons 1 THEOBALD Claire, LEBLAN Baptiste, WALLERICH Izia, NIKOLAIDIS Athanase, CHASSAGNON-KOVMIR Adrian, MILHADE Julien, OLLIVIER Rosalie Violons 2 GARDERET Mathilde, SEYS Nathan, DAURIAT Raphaël, BRAU Julie, LATAPY Idoia, KELALECHE Emma Altos JEGOU Marion, COELLO Camille, FRATINI Carla, PIGNOQUE Aurore Violoncelles BAUTISTA Paolo, MORELLI DI POPOLO Armand, XIFARAS Maïa, YONNET-LONDOÑO Rubén Contrebasses DAUTEL Emmanuel, GUILBERT Léa Flûtes DUPONT Camille, PICARD Aurélien Hautbois INIAL Althéa, COURTILLON Eléonore Clarinettes MAZE Jean, POGAM Raphaël Bassons SALLENAVE Sam, LETHIELLEUX Manon Cors GASPARETTO DEROSSI Jean-Charles, ROSZAK Sarah Trompettes FORTECOEF Diwan, PIERRAT Rémi Trombones FOUTREL Agathe, LEROY Clara Trombone basse PRUVOST Antoine Timbales GASQUI Vincent Percussions JEGOU Louise Harpe REDOUTÉ Juliette Piano TERRIS Benjamin Spectacles -> Opéra / Musical Centre des Bords de Marne 2 Rue de la Prairie Le Perreux-sur-Marne 94170

RER A – Neuilly-Plaisance

Contact :Cosa Sento https://www.collectifcosasento.com https://www.facebook.com/collectifcosasento

