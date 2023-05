Enduro du Ghetto, 5 août 2023, Lélex.

Lélex,Ain

Depuis 2014, date de la première épreuve de VTT Enduro à Crozet / Lélex !

Elle demande effort, technique, endurance sur différents types de descentes ! Et cette année, compétition non chronométrée, ce sera une pure découverte !.

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 . .

Lélex 01410 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Since 2014, date of the first Enduro MTB event in Crozet / Lélex!

It requires effort, technique and endurance on different types of descents! And this year, non-timed competition!

¡Desde 2014, fecha del primer evento de Enduro MTB en Crozet / Lélex!

¡Se requiere esfuerzo, técnica y resistencia en diferentes tipos de descensos! Y este año, como competición no cronometrada, ¡será un puro descubrimiento!

Seit 2014, als das erste Enduro-Mountainbike-Event in Crozet / Lélex stattfand!

Sie erfordert Anstrengung, Technik und Ausdauer auf verschiedenen Arten von Abfahrten! Und dieses Jahr, Wettkampf ohne Zeitmessung, wird es eine reine Entdeckung sein!

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme du Pays de Gex