Vienne

Bureau d’Information Touristique, le samedi 6 novembre à 11:00

Dans le cadre du programme « Notre Automne en Sud Vienne Poitou », le Bureau d’Information Touristique de Lussac–les–Châteaux vous accueille pour une dégustation de terrines et de rillettes de bisons de la Ferme Redin accompagnées de vins du Haut–Poitou de la Tour Beaumont. Laissez–vous surprendre ! L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Rendez-vous le samedi 6 novembre de 11h à 12h30.

Gratuit

Dégustation Bureau d’Information Touristique place du 11 novembre 1918 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Vienne

2021-11-06T11:00:00 2021-11-06T12:30:00

