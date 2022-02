LELEU BROTHERS Onet-le-Château Onet-le-Château, 23 mars 2022, Onet-le-ChâteauOnet-le-Château.

LELEU BROTHERS 25 Places des Artistes Onet-le-Château Onet-le-Château

2022-03-23 – 2022-03-23

Onet-le-Château Aveyron 25 Places des Artistes Onet-le-Château Aveyron

Onet-le-Château Les frères Leleu ensemble sur une même scène, c’est désormais possible ! Romain et Thomas Leleu, tous deux élus aux Victoires de la Musique Classique (respectivement 2009 et 2012), se réunissent en duo afin de partager avec vous un moment musical unique et chaleureux !

Les frères virtuoses vous feront découvrir un programme varié et coloré : Vivaldi, Piazzolla, Corelli, Bonfa, Bach, Barbara…

Programme sous réserve de modifications :

JS Bach : Invention en Ut

A.Corelli : Sonata

J . Halvorsen / Haendel : Passacaille

J.S Bach : Aria de la 3ème suite pour orchestre

C.Moschberger : Tears for Pachelbel

A.Botschinsky : interlude N°4

L.Bonfa: Mahna de Carnaval

A.Piazzolla : Bordel 1900

A.Piazzolla : Tango Etude N°3

A.Piazzolla : Libertango

DUO « VIRTUOSI » | LA BALEINE MERCREDI 23 MARS À 20H30

contact@la-baleine.eu +33 5 65 77 68 00 http://www.la-baleine.eu/

