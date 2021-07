Le Petit-Quevilly Jardin du Cloître Le Petit-Quevilly, Seine-Maritime L’éléphant au pays des souris Jardin du Cloître Le Petit-Quevilly Catégories d’évènement: Le Petit-Quevilly

Seine-Maritime

L’éléphant au pays des souris Jardin du Cloître, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Le Petit-Quevilly. L’éléphant au pays des souris

le dimanche 18 juillet à Jardin du Cloître

L’éléphant au pays des souris —————————– Un conte musical pour 1 récitant, 3 musiciens (violon – basson – tuba), 2 marionnettistes actionnant des figurines en carton sur baguette, dans un décor de théâtre de guignol. Spectacle d’une durée de 30 mn pour les enfants de 3 à 8 ans à voir en famille. Un éléphant d’Afrique vit paisiblement avec sa famille et ses amis. Ils aiment bien chanter : «Un éléphant se balançait sur une toile, toile, toile d’araignée et il trouvait ce jeu tellement, tellement amusant que bientôt…deux éléphants se balançaient… » L’arrivée des chasseurs d’ivoire l’oblige à fuir très loin, pour enfin se retrouver dans un potager de créatures bien étranges et toute petites : les souris… ### Ensemble Octoplus Violon : Reine Collet Basson : Alexandre Vandamme Tuba : Antoine Herfroy Récitant : Sylvain Baudry Marionnettistes : Véronique Flament & Anne Legagneur Création marionnettes & décor : Nelly Cornier Création castelet : Jean-Marie Flament Texte & composition musicale : Sylvain Baudry

Gratuit sur entrée libre

Un conte musical pour enfants pour 1 récitant, 3 musiciens Jardin du Cloître Rue du général Foy 76140 Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly Flaubert Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T15:30:00 2021-07-18T16:00:00;2021-07-18T16:30:00 2021-07-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Petit-Quevilly, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin du Cloître Adresse Rue du général Foy 76140 Le Petit-Quevilly Ville Le Petit-Quevilly lieuville Jardin du Cloître Le Petit-Quevilly