Lelele Africa : au son du taarab de l'île de Lamu aux ruelles de Mombasa
Théâtre de l'Alliance Française
Paris

Le vendredi 02 juin 2023

de 20h30 à 21h45

.Public adolescents adultes. payant Plein 22€

Réduit* 15€

Tarif pass** 15€

-6 ans Gratuit * Tarif réduit sur présentation d’un justificatif pour les -30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents et bénéficiaires des minima sociaux.

Dans le cadre du 26e Festival de l'Imaginaire, la Maison des Cultures du Monde vous invite à découvrir le taarab avec le groupe kényan Lelele Africa le vendredi 2 juin. Le taarab est une musique populaire originaire de Zanzibar, profondément ancrée dans la culture côtière de l'Afrique de l'Est. Porté par une forme de poésie vocalisée et interprété dans une grande variété de styles musicaux, ce genre musical s'est nourri des différentes cultures de l'Océan Indien. Une musique à la fois méditative et festive sublimée par les voix d'exception du groupe Lelele Africa, dernier grand représentant du taarab kényan, pour un grand moment d'émotion !

