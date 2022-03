L’élégance de la matière École des Beaux-Arts de Paris, 31 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 31 mars 2022

de 18h00 à 19h30

gratuit

Benoît Roman, Directeur de recherche CNRS, membre du laboratoire Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes de l’ESPCI Paris – PSL, présentera une hypothèse de travail sur l’élégance en physique de la matière. Il sera accompagné de Dominique Peysson, artiste plasticienne & chercheuse en arts, et de Guitemie Maldonado, professeure d’histoire de l’art à l’École des Beaux-Arts de Paris.

Chaque pli témoigne d’une grande élégance pour qui sait le contempler. Pour le physicien, l’artiste ou l’historienne de l’art, ce phénomène physique porte en lui des questions fondamentales aux conséquences inattendues. D’un mot-clé à un autre, nos trois invités se prêtent à l’exercice des cadavres exquis : un premier conférencier met en jeu une notion, en déplie le sens, et la transmet au second conférencier, puis au troisième, et ainsi de suite. Une manière oulpienne de questionner la notion de beauté dans trois domaines de recherche différents, pour susciter les analogies et les métaphores qui nous permettent d’enrichir notre regard sur le monde.

Intervenants

Benoit Roman | Directeur de Recherche CNRS, membre du laboratoire Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes de l’ESPCI – PSL.

Dominique Peysson | Artiste plasticienne et chercheuse en arts.

Guitemie Maldonado | Historienne de l’art, Beaux-Arts de Paris.

Format de la conférence

Les Working Lectures inaugurent un nouveau format de conférences au service de l’actualité de la recherche et de l’interdisciplinarité. La Chaire Beauté·s invite une personnalité académique ou artistique à présenter une hypothèse de travail actuelle, et lui laisse le choix de convier un ou plusieurs collègues de son choix, de disciplines différentes, pour venir stimuler et interroger sa réflexion.

L’intitulé “Working Lecture” fait explicitement référence aux “Working Papers” : des documents de travail scientifiques , qui sont des versions “work in progress” d’articles universitaires, de chapitres de livres ou de revues. Ces papiers ont pour objectif d’encourager la discussion et de contribuer à l’avancement des connaissances sur un sujet précis, hors du circuit éditorial traditionnel.

La conférence se clôture sur un échange avec le public. La programmation de l’année 2022 du cycle de ces conférences sera annoncée au fil de l’eau. Cette première soirée aura lieu dans le cadre somptueux de l’Amphithéâtre d’honneur des Beaux-Arts de Paris.

École des Beaux-Arts de Paris 14, rue Bonaparte Paris 75006

Point singulier, © Dominique Peysson.