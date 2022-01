L’électricité nucléaire : questions ouvertes et points de vue CEA Paris-Saclay – lien visio Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

​La section Paris-Sud de la SFP organise le mardi 1er février 2022 à 16h une conférence sur l’électricité nucléaire avec François Graner (CRNRS) et Stefano Panebianco (CEA). [https://www.sfpnet.fr/conference-en-ligne-l-electricite-nucleaire-questions-ouvertes-et-points-de-vue](https://www.sfpnet.fr/conference-en-ligne-l-electricite-nucleaire-questions-ouvertes-et-points-de-vue)

La conférence aura lieu uniquement sur Zoom.

