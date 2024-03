LELE SADJO VS DE CAROLIS PALAIS DES SPORTS – SALLE MARCEL CERDAN Levallois Perret, samedi 9 mars 2024.

LELE SADJO VS CAROLIS PALAIS DES SPORTS – LEVALLOIS PERRET Le 9 mars 2024, la Boxe marquera son retour au palais des sports Marcel Cerdan de Levallois pour une soirée qui s’annonce électrique.Le combat principal verra Kevin « The Punisher » Lele Sadjo, invaincu en 21 combats avec 19 KOs, défendre son titre de Champion d’Europe des super-moyens contre l’ancien Champion du Monde WBA, l’Italien Giovanni De Carolis.La soirée proposera également un duel très attendu entre Mickaël Diallo, le « Bombardier Catalan », et Nadjib « Iron Djib » Mohammedi, ancien challenger au titre de Champion du Monde unifié.Les frères Bilel et Rida Jkitou, connus pour leur coté spectaculaire, seront aussi de la partie, tout comme Marrine Beauchamp qui représentera la boxe féminine après son récent championnat d’Europe héroïque. Benny Nizard, Champion de France amateur Elite 2023, fera quant à lui ses débuts professionnels.Une soirée de boxe de haut niveau à ne pas manquer à Levallois.

Tarif : 35.20 – 187.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 19:00

PALAIS DES SPORTS – SALLE MARCEL CERDAN 141 RUE DANTON 92300 Levallois Perret 92