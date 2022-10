L’Élan des langues Marseille 16e Arrondissement, 27 novembre 2022, Marseille 16e Arrondissement.

L’Élan des langues

36 Montée Antoine Castejon PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhne PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille 36 Montée Antoine Castejon

2022-11-27 15:30:00 – 2022-11-27

PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille 36 Montée Antoine Castejon

Marseille 16e Arrondissement

Bouches-du-Rhne

Marseille 16e Arrondissement

EUR 5 12 Et si on parlait de désir ?



Deux chanteurs lyriques, avec l’aide d’un pianiste électrisant et d’une vidéaste, vont tenter de retrouver la flamme de leurs amours adulescentes. Ils s’élancent perpétuellement et se heurtent à leurs idéaux de relation parfaite. Nous les suivons dans leurs élans, leurs rapports à la scène, leurs dérives. La musique est à l’image de leur aventure : pop, électrique, dansante, sacrée, baroque, wagnérienne sous haute tension. Un opéra ? Oui, mais un soap-opera digne des séries Dallas et Dynastie.



Pour entraîner le spectateur dans cette quête, les chanteurs joueront avec des clichés qui collent aux années de leur adolescence et à leur vécu artistique.



Un OPERA ?



La forme musicale est résolument opératique. Les artistes lyriques utilisent leur voix dans toute sa démesure. La composition musicale originale se veut électrique et électrisante, à la manière d’une bande-son de leurs désirs.



Un POP SOAP OPERA ?



Les personnages de L’Élan des Langues vivent une histoire passionnelle haute en couleur, avec ses « cliffhangers » à la fin de chaque épisode, ses tentatives toujours avec le même enthousiasme, ses déboires et ses réconciliations.



Elle : Stéphanie Marco

Lui : Paul-Alexandre Dubois

Le pianiste : Nicolas Cante

La vidéaste : Zita Cochet



Livret de Nadège Prugnard et Eugène Durif

Musique de Jonn Toad et Nicolas Cante

Mise en scène : Stéphanie Marco

Assistante mise en scène et mise en jeu : Delphine Dey

Scénographie : Natacha Igrosanac

Construction décors : Hervé Sonnet

Costumes : Magali Castellan



À partir de 14 ans

Durée : 90 minutes

Pop Soap Opera.

PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille 36 Montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-09-28 par