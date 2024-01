LVE Tribe #4 L’Ekonature Marseille, samedi 27 janvier 2024.

LVE Tribe #4 ♫♫♫ Samedi 27 janvier, 18h00 L’Ekonature A partir de 3,99€

Début : 2024-01-27T18:00:00+01:00 – 2024-01-28T02:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T18:00:00+01:00 – 2024-01-28T02:00:00+01:00

L’équipe du festival La Vallée Électrique se réunit en plein cœur de Marseille, à côté du Cours Julien, pour sa soirée LVE Tribe #4 !

Nous sommes impatients de partager avec vous la magie du festival et son atmosphère électrisante. Apportez simplement votre bonne humeur, on s’occupe du reste…

Musiques ondoyantes deep & dub techno, breakbeat

Gagnez des cadeaux exclusifs du festival

Exposition de linogravure de Dadoulino

Jeux en bois ludiques

Cocktails, bières, vins et tapas

Line up quelques DJs de l’équipe organisatrice du festival !

Natural Limit, Solarythm, Paul Rêve, Inteemate, Hidolas, Linchius, Sperah

L'Ekonature 1 Rue des Trois Rois, 13006 Marseille Marseille 13000 La Plaine Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur