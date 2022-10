PARADIGM L’Ekonature, 21 octobre 2022, Marseille.

Entrée libre

L'Ekonature 1 Rue des Trois Rois, 13006 Marseille La Plaine Marseille 13000 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



https://instagram.com/shanidvh?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://soundcloud.app.goo.gl/7sGcDs3TS2MS6vit7 ASHLEY NIELD (Paradigm / Taro Records)

Ashley Nield est membre et fondateur du collectif Marseillais Paradigm, influencé par les grooves de types Acid, Industriel et Rave, et en utilisant soigneusement chaque aspect il signe son premier Ep en 2017 chez le label Anglais Taro Records. Ses quatres titres, joués dans plusieurs clubs d’Europe par de grands noms confirmeront son envie de se lancer corps et âme dans la musique avec plusieurs releases en 2018 et 2019. Ashley Nield cherche le juste milieu entre des morceaux qui ne sont pas liés par le genre mais par l’ambiance et le style. Ce qui lui permet de créer son identité à travers des sets only vinyls qui se veulent percutants et dynamiques.

Entrée libre, gratuite

