LA CRISE DE L’IMAGINATION L’EKLA Le Teich, dimanche 17 mars 2024.

Fusionnant danse, théâtre et marionnettes en ballon de baudruche, La Crise de l’imagination nous plonge dans un monde onirique.Venus tout droit d’Espagne, Xavi Sanchez et Analia Serenelli sont deux artistes incontournables du cirque contemporain. Issus du Cirque Plume et spécialisés dans l’acrobatie, la danse et la manipulation d’objets, ils mènent le cirque vers de nouveaux horizons. Créant leur propre univers, ils expriment leur vision poétique de la vie. Que se passerait-il si un jour l’imagination disparaissait ? Dans cette pièce tragicomique, deux personnages interrogent les frontières du possible, créant un ballet surréaliste pour éveiller l’imaginaire et réveiller notre âme d’enfant. Entre rire et poésie, un doux voyage à vivre en famille…Dès 4 ansDans le cadre du Festival intercommunal Le Bazar des mômes

Tarif : 8.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-17 à 15:00

Réservez votre billet ici

L’EKLA 67 RUE DES PINS 33470 Le Teich 33