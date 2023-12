ETRE VIVANT L’EKLA Le Teich, 14 janvier 2024, Le Teich.

Dans un château-poulailler ambulant, au lever du jour, une équipe de poules (des vraies) entre en scène pour rencontrer le public. À leurs côtés, Fourmi, personnage singulier, est là pour les accompagner, tissant un lien sensible, délicat et permanent avec ces êtres de basse-cour dont l’imprévisibilité poétique est étonnante. Fourmi fait en sorte que tout se passe bien pour que les poules puissent délivrer leur message. Elles ont quelque chose d’essentiel à partager avec le public, Fourmi en est convaincue. Elle ne sait pas comment cela va se manifester, et elle ne sait pas à quel moment. Mais ce qui est sûr, c’est que cela va arriver. A partir de 7 ans

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 16:00

Réservez votre billet ici

L’EKLA 67 RUE DES PINS 33470 Le Teich