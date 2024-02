LEK & SOWAT IN RETROSPECT Montpellier, vendredi 29 mars 2024.

LEK & SOWAT IN RETROSPECT Montpellier Hérault

Les espèces sauvages en voie d’extinction dans l’objectif d’Alain Ernoult.

Galerie

Domaine départemental Pierresvives

Montpellier

Du 29 mars au 27 juillet 2024

Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10h à 19h

INSCRIPTIONS SUR PLACE

Visites guidées de l’exposition

Les mercredis à 16h et les samedis à 11h et 16h

INSCRIPTIONS PAR MAIL → serviceprogrammation@herault.fr

Visite contée il était une fois…

Visite en langue des signes française (LSF)

Visite en anglais (pour les groupes constitués)

Visites et ateliers pour les groupes scolaires

Lek & Sowat, le célèbre duo d’art urbain français investit la galerie d’exposition de pierresvives et la prestigieuse architecture de Zaha Hadid.

Quand Frédéric Malek (alias Lek) rencontre Mathieu Kendrick (alias Sowat) en 2010, c’est une évidence le binôme partage une même appétence pour l’exploration et le graffiti.

Lek développe un style nourri par ses années d’études d’architecture dont le lettrage, l’abstraction et le futurisme signent son travail. Influencé par le style Bauhaus, Lek fait naitre des œuvres d’une forme de chaos. Sowat, son cadet de sept ans, est un Franco-Américain originaire de Marseille qui explore le calligraffiti. Ses toiles sont autant de déclinaisons d’un nouvel alphabet formant des phrases qui se transmuent.

Travaillant en binôme depuis plus de dix ans, ils partagent un goût commun pour l’Urbex ou exploration urbaine discipline qui consiste à explorer la ville à la recherche de ruines modernes. Poussant les limites du graffiti traditionnel, leurs expérimentations in situ réunissent vidéos, abstractions architecturales, installations et archéologie créant ainsi une forme moderne de land art urbain.

Parallèlement à cela, ils multiplient les collaborations avec des artistes d’horizons aussi variés que le poète beat John Giorno, les stylistes Agnès b. et Jean Charles de Castelbajac, les pionniers du graffiti que sont Futura, Mode2 et JonOne ou encore Jacques Villeglé, précurseur du street art.

De l’Europe à l’Asie en passant par le Moyen-Orient, sillonnant des lieux abandonnés comme des musées. Chacune de leurs interventions a été immortalisée par des photographies ou des objets-souvenirs qui nourrissent aujourd’hui cette exposition résumant leur travail en 6 grandes étapes.

Enfin, à l’image de leurs actions sur la façade de l’Opéra de Lyon ou le Carreau du temple à Paris, les deux artistes exploitent l’architecture de pierresvives pour mieux en souligner ses lignes et ses courbes. Une autre façon de regarder cet édifice hors norme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 10:00:00

fin : 2024-07-27 19:00:00

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie serviceprogrammation@herault.fr

L’événement LEK & SOWAT IN RETROSPECT Montpellier a été mis à jour le 2024-02-15 par PIERRESVIVES