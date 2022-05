Leitura Furiosa, 22 mai 2022, .

Portée par le Cardan, Leitura Furiosa est une rencontre littéraire insolite : celle des livres, des auteurs avec les personnes éloignées de la lecture. De ces rencontres naissent des textes originaux qui sont illustrés, mis en page, imprimés, affichés et lus à haute voix. Venez écouter et partager la littérature contemporaine dans un salon de lecture populaire et découvrir les nombreuses animations et jeux littéraires.

https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/leitura-furiosa/

