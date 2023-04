La rencontre des aidants Leis Eschirou, 1 février 2023, Dieulefit.

Vous accompagnez in conjoint, une mère ou un père, un frère ou sœur, un proche âgé en perte d’autonomie. Venez échanger,partager et apprendre à prendre soin de vous..

2023-02-01 à 17:00:00 ; fin : 2023-12-31 18:30:00. .

Leis Eschirou

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



You are accompanying a spouse, a mother or father, a brother or sister, an elderly relative who is losing his or her autonomy. Come and exchange, share and learn how to take care of yourself.

Acompañas a un cónyuge, un padre o una madre, un hermano o una hermana, un familiar mayor que está perdiendo su autonomía. Ven a intercambiar, compartir y aprender a cuidarte.

Sie begleiten einen Ehepartner, eine Mutter oder einen Vater, einen Bruder oder eine Schwester oder einen älteren Angehörigen, der an Selbstständigkeit verliert. Kommen Sie zu uns, um sich auszutauschen und zu lernen, wie Sie sich selbst pflegen können.

Mise à jour le 2023-02-28 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux