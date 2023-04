Concert : les citharistes de Mulhouse rue de l’église, 7 mai 2023, Leimbach.

« Les Citharistes de Mulhouse » vous invitent à une douce pause musicale au son des cithares, accompagnées par les guitares et accordéon..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 18:30:00. EUR.

rue de l’église

Leimbach 68800 Haut-Rhin Grand Est



the » Citharistes de Mulhouse » invite you to a sweet musical break to the sound of the zither, accompanied by guitars and accordion.

los « Citharistes de Mulhouse » le invitan a una dulce pausa musical al son de la cítara, acompañada de guitarras y acordeón.

« Les Citharistes de Mulhouse » laden Sie zu einer sanften musikalischen Pause mit Zitherklängen ein, die von Gitarre und Akkordeon begleitet werden.

