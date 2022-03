LEILA Sunset & Sunside, 2 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 02 juin 2022

de 20h30 à 22h00

payant

Une émotion vocale, née de la rencontre de la soul et du groove. Leila raconte son histoire, ses couleurs, ses nuances, ses expériences. Il s’agit d’une réalisation plus mature mais aussi plus personnelle.

Cet EP est un hommage à sa grand-mère, Algérienne, une femme forte et indépendante, qui lui a beaucoup appris… et laissé entendre que dans la vie tout est possible si l’on s’en donne les moyens. Jusqu’à ce qu’elle soit atteinte par cette maladie qui vous vole tous vos souvenirs… elle lui dédie cet opus et lui conte, une dernière fois, quelques secrets.

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/6/artiste/4039/8229/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/

Concert;Musique

Date complète :

2022-06-02T20:30:00+01:00_2022-06-02T22:00:00+01:00