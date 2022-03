Leïla Soldevila, Emilie Lesbros, Rafaëlle Rinaudo | Line & Borders Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Leïla Soldevila, Emilie Lesbros, Rafaëlle Rinaudo | Line & Borders Aix-en-Provence, 13 mai 2022, Aix-en-Provence. Leïla Soldevila, Emilie Lesbros, Rafaëlle Rinaudo | Line & Borders Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

2022-05-13 – 2022-05-13 Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône La rencontre entre ces trois musiciennes exceptionnellement inventives dessine une histoire en pointillés. Elle se concrétise avec ce trio féminin pour voix et instruments à cordes.

Un projet à caractère kaléidoscopique qui explore l’état mouvant de la matière sonore où l’instrumentation s’élargit à des touches d’effets électroniques pour étoffer le spectre musical et créer un espace renouvelé. Inspiration de musiques traditionnelles aux accents jazz à la dérive free jazz… Assistez au concert en Live au sur la chaine web du Petit Duc +33 4 42 27 37 39 https://www.lepetitduc.net/spectacle/leila-soldevila-emilie-lesbros-rafaelle-rinaudo-line-borders/ La rencontre entre ces trois musiciennes exceptionnellement inventives dessine une histoire en pointillés. Elle se concrétise avec ce trio féminin pour voix et instruments à cordes.

Un projet à caractère kaléidoscopique qui explore l’état mouvant de la matière sonore où l’instrumentation s’élargit à des touches d’effets électroniques pour étoffer le spectre musical et créer un espace renouvelé. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Ville Aix-en-Provence lieuville Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Leïla Soldevila, Emilie Lesbros, Rafaëlle Rinaudo | Line & Borders Aix-en-Provence 2022-05-13 was last modified: by Leïla Soldevila, Emilie Lesbros, Rafaëlle Rinaudo | Line & Borders Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13 mai 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône