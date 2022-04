Leïla OLIVESI Quintet Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Leïla OLIVESI Quintet Sunset & Sunside, 12 mai 2022, Paris. Une musique inspirée d’un voyage dans la mer Andaman entre l’Inde et la Thaïlande.

Date et horaire exacts : Le mercredi 11 mai 2022

de 21h30 à 23h00

payant Plein tarif : 25 EUR Tarif réduit : 15 EUR Architecte de son monde imaginaire, selon l’expression de Claude Carrière, la pianiste Leïla Olivesi a conçu cette musique inspirée d’un voyage dans la mer Andaman entre l’Inde et la Thaïlande. Dans ce travail de mise en forme où doivent s’accorder l’écriture et le spontané, Leïla réussit à mettre en scène les solistes les plus talentueux du jazz actuel, qu’elle a choisis avec grand soin et pour lesquels elle a composé sur mesure. Un quintet de toute beauté ! Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/3180/8282/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/3180/8282/ SUNSET-SUNSIDE

Leïla OLIVESI Quintet

