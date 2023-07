Leïla Olivesi New Morning Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 21 septembre 2023

de 19h30 à 22h00

Tarif New Morning : 25.30 EUR

Dernier album : « Astral »

Il va bien falloir se rendre à l’évidence, Leila Olivesi n’est plus une promesse ! Elle est devenue une voix incontournable dans le panorama des musiques dont nous rendons compte (Académie du Jazz) Le Prix Django Reinhard par l’Académie du Jazz (Artiste de l’année 2022) marque une véritable reconnaissance pour cette artiste qui a construit patiemment une oeuvre essentielle de compositrice et d’arrangeuse. Elle conduit aujourd’hui un bel ensemble à géométrie variable à un point d’équilibre parfait entre tradition et modernité. Avec « Astral », son 6ème album, qui rafle toutes les récompenses, Leïla Olivesi démontre son talent pour créer une musique originale et harmonieuse. Un jazz acoustique contemporain de très haut niveau, qui assume avec maestria un héritage classique (Duke Ellington) et met en valeur des musiciens brillants qui donnent vie à ses visions musicales. == Line up == Leïla Olivesi (Piano), Jean-Charles Richard (Saxophone), Donald Kontomanou (Batterie), Yoni Zelnik (Contrebasse), Adrien Sanchez (Saxophone), Quentin Ghomari (Saxophone), Baptiste Herbin (Saxophone), Manu Codjia (Guitare) New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/811876840568701/ https://www.facebook.com/events/811876840568701/ https://www.newmorning.com/20230921-5762-leila-olivesi.html

