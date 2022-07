Leïla Martial – Jubilä

Leïla Martial – Jubilä, 10 mars 2023, . Leïla Martial – Jubilä



2023-03-10 20:30:00 – 2023-03-10 TEMPS FORT – Y METTRE DU SIEN Un solo clownesque qui explore les sons tout azimut, rassemble toutes les voix en une, voici l’appétissante proposition de cette vocaliste de jazz aussi poignante qu’extravagante. Nourrie de ses voyages chez les

tziganes ou les pygmées, cette création rassemblera ses propres compositions et des arrangements de pièces classiques ou baroques.

Une formidable rébellion sonore, très intime, jubilatoire, à laisser sans voix ! Tout Public

Durée : 1h10 TEMPS FORT – Y METTRE DU SIEN Un solo clownesque qui explore les sons tout azimut, rassemble toutes les voix en une, voici l’appétissante proposition de cette vocaliste de jazz aussi poignante qu’extravagante. Nourrie de ses voyages chez les

tziganes ou les pygmées, cette création rassemblera ses propres compositions et des arrangements de pièces classiques ou baroques.

Une formidable rébellion sonore, très intime, jubilatoire, à laisser sans voix ! Tout Public

Durée : 1h10 dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville