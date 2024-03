Leila Le Cinématographe Nantes, samedi 20 avril 2024.

Leila Film dramatique iranien de Dariush Mehrjui Samedi 20 avril, 15h00 Le Cinématographe Tarifs : 5€ / 3€ / 3,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

Film programmé dans le cadre du Cycle cinéma iranien au Cinématographe

LEILA

Film de Dariush Mehrjui

Iran, 1996, 2h04, VOSTF • avec Leila Hatami, Ali Mosaffa • NUM, version restaurée

Leila et Reza forment un couple moderne et heureux. Seule ombre au tableau : Leila se révèle stérile. La mère de Reza exerce une forte pression sur son fils, seul garçon de la famille, pour qu’il prenne une seconde épouse… La force de Dariush Mehrjui, également producteur du film, est qu’il n’est jamais simpliste : il critique des situations avec lesquelles il est en désaccord sans haine ni mépris, avec beaucoup de tact et de respect pour le point de vue de chacun. L’écriture sobre, la mise en scène rigoureuse et la subtilité de la réalisation donnent à cette histoire poignante et universelle, une formidable justesse.

Le Cinématographe 12 bis rue des Carmélites Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire