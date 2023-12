Leila Ka – Maldonne [création] Malakoff scène nationale Malakoff Catégories d’Évènement: ile de france

Des gynécées antiques aux pyjama partys hollywoodiennes, Leïla Ka tente de révéler la liberté qu’offrent ces soirées intimes et ces moments de partage exclusivement féminin. Ce nouvel opus très attendu est la suite Se faire la belle. Sur scène, des robes. De soirée, de mariée, de chambre, de tous les jours, de bal. A paillettes, longues, bouffantes, ajustées, trop grandes. Des robes qui volent, qui brillent, qui craquent, qui tournent, qui traînent ou tombent. Des robes empires, à baleines, de celles qui valsent, euphoriques, sur Chostakovitch ou bien des robes en pleurs, mal cousues, légères, sans armatures, nouées sur le ventre, accompagnées par Lara Fabian, et puis des robes seules, rebelles, enjouées sur fond de basses électroniques. Sur scène, elles sont cinq à porter ces robes. « Cinq qui transpirent parce que vivantes ». La danse de Leïla Ka prend l’ampleur des grands rendez-vous, des belles rencontres qui sont inscrites en rouge sur les agendas de la vie. Ce spectacle est proposé en audiodescription. Malakoff scène nationale 3 Place du 11 Novembre 92240 Malakoff Contact : https://www.faitsdhiver.com/evenement/maldonne/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Malakoff Autres Code postal 92240 Lieu Malakoff scène nationale Adresse 3 Place du 11 Novembre Ville Malakoff

