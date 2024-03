LEÏLA HUISSOUD Montpellier, samedi 9 mars 2024.

LEÏLA HUISSOUD Montpellier Hérault

LEÏLA HUISSOUD (chanson) au JAM

Leïla Huissoud chante son troisième album sur scène, dévoilant les brouillons écrits pendant et après le confinement. Le retour au monde et la chute qui l’accompagne, quand la vie a repris. Depuis, elle sillonne les routes de nouveau, les divagations s’éternisent, la quête du beau, dans les détails, dans le global, le lâcher prise et l’accident, seront sa direction future. Leïla se lance après de nombreux détours dans un essai musical et poétique pour dire pardon tendrement. 19 19 EUR.

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09 23:00:00

100 Rue Ferdinand de Lesseps

Montpellier 34070 Hérault Occitanie

L’événement LEÏLA HUISSOUD Montpellier a été mis à jour le 2024-02-28 par OT MONTPELLIER