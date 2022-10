Leïla Huissoud Janzé, 25 novembre 2022, Janzé.

Leïla Huissoud

Salle Henri DUPRE rue nantaise Janzé Ille-et-Vilaine

2022-11-25 – 2022-11-25

Janzé

Ille-et-Vilaine

La tournée de son dernier album l’a propulsée sur de belles et grandes scènes à travers la France et l’Europe francophone. C’est le panier chargé de nouvelles chansons avec son NOUVEAU SPECTACLE intitulé « La Maladresse » qu’elle nous rejoindra. Des histoires en forme de cartes postales, de feuilles volantes ou de simples Post-it, qui vont prendre vie au fil des concerts, révéler deux personnages habitant deux mondes

distincts. L’un est exubérant et léger, l’autre sombre et renfermé. Chacun est une facette de Leïla.

Leila Huissoud, chanteuse, guitariste, auteure et compositrice depuis 2013, c’est aussi plus de 200 concerts live.

Elle est généreuse pétillante, impertinente, si vous ne la connaissez pas encore accourrez vous serez ravis. Dépêchez vous de réserver , car ceux qui la connaissent déjà ne laisseront pas passer cette chance de la revoir sur scène.

Distribution avec Leïla Huissoud et Pierre Antonioni.

RÉSERVATION : à la librairie au détour d’une page à Janzé tel 02 99 47 69 21

Concert organisé par la section promotion de la chanson ALJ.

maud-simon@live.fr +33 6 02 22 55 17 http://amicalelaiquejanze.blogspot.com/

Janzé

