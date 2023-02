LEILA HUISSOUD EN CONCERT LA MALADRESSE SALLE MULTICULTURELLE, 10 mars 2023, BAGNOLS SUR CEZE.

Leïla Huissoud « La Maladresse » Jaspir Production En partenariat avec le festival Femmes du Monde Le festival Femmes du Monde, organisé par l’association éponyme, vous propose, du 6 au 11 mars 2022, plusieurs expositions, conférences, ateliers autour de la Journée Internationale du Droit des Femmes, le 10 mars 2022. Première partie « Les Crécelles et les Marcelle » Les Crécelles et les Marcelle : Chants d’hier et d’aujourd’hui, de comptoirs ou de coins de rues, de lutte et d’amour », Des textes, Leïla Huissoud en a écrit énormément pendant le confinement, habillés de sa guitare ou simplement a capella. La solitude forcée a généré une productivité à laquelle il a manqué un élément essentiel : le retour du public. Les rires, les silences, le frisson des applaudissements. Le ressenti. Des histoires en forme de cartes postales, de feuilles volantes ou de simples Post-it, qui vont prendre vie au fil des concerts. Au fil des mois, détacher leurs silhouettes de l’ombre pour y révéler deux personnages habitant deux mondes distincts. L’un est exubérant et léger, l’autre sombre et renfermé. Chacun est une facette de Leïla, les deux se complètent, forment un tout. Se confrontent, se croisent, portent leurs regards et leurs angles de vue sur des sujets et des préoccupations communes. Constituent un ensemble qui formera une histoire articulée et cohérente, une histoire d’humour et d’amour. Leïla Huissoud : chant, guitare, clavier Pierre Antonioni : guitares, clavier Durée : 1h Renseignements service Actions culturelles 04 66 50 50 54

SALLE MULTICULTURELLE BAGNOLS SUR CEZE RUE RACINE Gard

