LEILA AMARA – Indomptables (Paris) LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2, 7 février 2023, PARIS.

LEILA AMARA – Indomptables (Paris) LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-04-18 19:30. Tarif : 27.35 à 27.35 euros.

« Tu vas faire un spectacle toute seule ? Et pourquoi ? Y’a plus personne qui veut jouer avec toi ? » Indomptables ou trois générations de femmes pas toujours maîtresse de leur vie ni de leurs humeurs. Parfois en révolte, parfois sacrément secouées, parfois émerveillées, le tout avec des éclats de voix, des perles de langages et des rires. Leïla nous emmène, tour à tour, en voyage dans son enfance aux interdits multiples, dans sa vie de femme et celle de comédienne pas toujours évidentes… Devenue maman, les inquiétudes de ses parents deviennent alors les siennes… D’indomptables à indomptées, le chemin est parfois long, difficile et si l’amour universel n’y règne pas toujours, l’émotion et l’humour singulier y ont droit d’ingérence… « Je viens de là mais ne m’attendez pas là-bas, je n’y serai pas. » Auteur : Marie-Pascale Osterrieth, Leïla AmaraArtiste : Leïla AmaraMetteur en scène : Marie-Pascale Osterrieth LEILA AMARA INDOMPTABLES EUR27.35 27.35 euros

Votre billet est ici

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 PARIS 2 rue Saulnier 75009

« Tu vas faire un spectacle toute seule ?

Et pourquoi ? Y’a plus personne qui veut jouer avec toi ? »

Indomptables ou trois générations de femmes pas toujours maîtresse de leur vie ni de leurs humeurs. Parfois en révolte, parfois sacrément secouées, parfois émerveillées, le tout avec des éclats de voix, des perles de langages et des rires.

Leïla nous emmène, tour à tour, en voyage dans son enfance aux interdits multiples, dans sa vie de femme et celle de comédienne pas toujours évidentes…

Devenue maman, les inquiétudes de ses parents deviennent alors les siennes…

D’indomptables à indomptées, le chemin est parfois long, difficile et si l’amour universel n’y règne pas toujours, l’émotion et l’humour singulier y ont droit d’ingérence…

« Je viens de là mais

ne m’attendez pas là-bas,

je n’y serai pas. »

Auteur : Marie-Pascale Osterrieth, Leïla Amara

Artiste : Leïla Amara

Metteur en scène : Marie-Pascale Osterrieth

.2023-04-18.

Votre billet est ici