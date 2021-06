Nantes Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique, Nantes Leïla Amara : Indomptables Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 17 € / 22 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- www.nantes-spectacles.com Représentations du 22 au 26 juin 2021 à 21h One woman show. La promenade pétillante, un brin provocante, pleine de douceur d’une femme libre. « Indomptables » ou trois générations de femmes pas toujours souveraines de leurs états. Certains sont en révolte et sacrément secoués : Il n’en est pas un où quelque chose ne vole en éclats de voix, de perles ou de rires ! Leïla nous emmène, tour à tour, en voyage dans son enfance aux interdits multiples, dans sa vie de femme, de comédienne…Devenue maman à son tour, les inquiétudes de ses parents deviennent alors les siennes …D’indomptables à indomptées, le chemin est parfois long, difficile et si l’amour universel n’y règne pas toujours, l’émotion et l’humour singulier y ont droit d’ingérence… Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites Centre-ville Nantes

